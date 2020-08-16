Хоккеисты "Бостона" переиграли "Каролину" со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. У победителей шайбы забросили: Чарли Койл (21'), Шон Курали (42') и Брэд Маршанд (60'), у проигравшей стороны отличился Нино Нидеррайтер (47').

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Нападающий "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал, а в третьем периоде получил травму в столкновении с защитником Здено Харой и не смог продолжить игру. Степень серьезности повреждения россиянина пока не установлена.

"Я знаю, что сейчас его осматривают. Конечно, выглядело это не очень хорошо. Он неловко упал. Позже мы узнаем больше, - приводит слова главного тренера "Каролины" Рода Бриндамора официальный сайт "Каролины". - Сейчас очень тяжело, потому что вы видите, как парень падает, и эта травма выглядит по-настоящему плохо. Это все, что приходит мне в голову. Я очень сожалею, что так с ним произошло".

"It's tough because you see a kid go down, and that injury looks really bad. That's all that's going through my head. I hate it for him."https://t.co/NotlS24rxx— Michael Smith (@MSmithCanes) August 15, 2020

Счет в серии до четырех побед - 2:1 в пользу "Бостона". Четвертая игра между клубами состоится в ночь на 18 августа в Торонто, где из-за пандемии коронавируса проходят матчи Восточной конференции.