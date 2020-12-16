Баскетболисты ЦСКА разгромили "Анадолу Эфес" в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА с разницей в 35 очков разгромили турецкий "Анадолу Эфес" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Армейская команда одержала самую крупную победу над "Эфесом" в истории.

Встреча на арене "Мегаспорт" в Москве завершилась со счетом 100:65 (20:13, 27:21, 27:15, 26:16) в пользу хозяев паркета. Самыми результативными в составе армейцев стали Уилл Клайберн (22 очка) и Дэрран Хиллиард (16 очков). У "Анадолу" выделялся Василий Мичич (14 очков).

Перед матчем Джеймсу была вручена награда самому ценному игроку (MVP) ноября в Евролиге.

"Мы доминировали в этом матче от первой минуты и до последней секунды, причем нам противостояла отличная команда, которая точно будет в плей-офф, которая ставит самые высокие цели, в составе которой многие игроки принимали участие в финале 2019 года. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня здорово поддержали", - цитирует тренера Димитриса Итудиса пресс-служба клуба.

.@cskabasket never trailed Anadolu Efes Istanbul as it ran riot against the Turkish side beating them 100-65



Highlights... pic.twitter.com/DqNNU0ANDx— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2020

Армейцы одержали девятую победу кряду в Евролиге и возглавляют турнирную таблицу. В активе команды Димитриса Итудиса 11 побед в 14 матчах.

В следующем туре 18 декабря армейцы примут петербургский "Зенит".