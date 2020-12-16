Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявит решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря. Вердикт, который определит спортивную судьбу России на ближайшие четыре года, будет опубликован в 18:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба CAS.

Слушания по данному делу в швейцарской Лозанне проходили с 2 по 5 ноября в полностью закрытом режиме по настоянию российской стороны. Большинство участников заседания присутствовали по видеосвязи в связи с пандемией коронавируса.

Если CAS примет сторону WADA, что весьма вероятно, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что обжалование санкций может привести к их ужесточению, а открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта.

Ранее отмечалось, что российская сторона пыталась всячески затягивать слушания, засыпая суд в Лозанне обращениями, вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее, чтобы решение было принято после начала Олимпиады в Токио. В таком случае вердикт затронет Игры 2022 и 2024 годов. После переноса Олимпиады-2020 на год из-за коронавируса подобная тактика потеряла актуальность.