Россиянин Даниил Квят потерял место в "Формуле-1"

Японский пилот Юки Цунода займет место россиянина Даниила Квята качестве одного из призовых пилотов итальянской команды "Альфа Таури" в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". О подписании контракта с Цунодой было официально объявлено в среду.

С сезона-2021 20-летний японец будет выступать в "Альфа Таури" вместе с 24-летним французом Пьером Гасли, сохранившим место в коллективе.

В сезоне-2020 участник молодежной программы Red Bull ("Альфа Таури" - дочерняя команда этого концерна) Юки Цунода занял третье место в личном зачете "Формулы-2", уступив 15 очков чемпиону Мику Шумахеру. Он является чемпионом японской "Формулы-4" 2018 года.

Накануне Юки принял участие в тестовых заездах "Формулы-1" на трассе в Абу-Даби, показав пятый результат за рулем "Альфа Таури".

В минувшем сезоне 26-летний Квят занял 14-е место в личном зачете "Формулы-1", набрав 32 очка. Лучшим результатом россиянина стало 4-е место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Всего на счету Квята 110 гонок в "Формуле-1", три подиума и один быстрый круг. Он дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо".

В следующем сезоне в "королевских гонках" будет выступать другой российский пилот - 21-летний сын владельца "Уралкалия" Никита Мазепин получил место боевого пилота в американской команде "Хаас". Он станет четвертым пилотом "Формулы-1" из России после Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Даниила Квята.