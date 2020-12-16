Женская сборная России по гандболу уступила в последнем матче основного раунда проходящего в Дании чемпионата Европы и не сумела выйти в полуфинал соревнований. Россиянок оставили без медалей хозяйки турнира.

Встреча группы 1, прошедшая в Хернинге, завершилась победой датчанок со счетом 30:23.

В полуфинал вышли по две лучшие команды из двух групп основного раунда. Сборная России с 7 очками заняла третье место в группе и теперь сыграет с командой Нидерландов в матче за пятое место. Датчанки (8 очков) со второго места вышли в полуфинал, где встретятся с командой Норвегии, ставшей первой в группе 2.

В другой полуфинальной паре сойдутся команды Франции и Хорватии. Матчи пройдут 18 декабря. Турнир завершится 20 декабря матчем за третье место и финалом. Полуфиналисты автоматически получили путевки на чемпионат мира - 2021.

Действующим победителем первенства континента является сборная Франции. Лучший результат сборной России - серебряные медали, завоеванные в 2006 и 2018 годах.

Главный тренер женской сборной России по гандболу испанец Амброс Мартин будет отправлен в отставку, причем от работы с командой специалист будет отстранен еще до окончания чемпионата Европы.

Как сообщил ТАСС президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, к матчу за пятое место сборную будет готовить другой специалист. За досрочный разрыв контракта испанцу будет выплачена "серьезная компенсация".

Шишкарев считает Мартина основным виновником поражения сборной России в матче с датчанками.

"У меня претензии только к тренерскому штабу. У нас великолепная команда, но сегодня я в очередной раз видел какой-то сумбур, - сказал он. - Он разочаровал полностью: и с точки зрения психологии, и с точки зрения тактики, и с точки мотивации команды, особенно в последнем тайм-ауте. Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством".