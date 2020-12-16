Tim Tszyu / facebook.com Сын Константина Цзю продлил победную серию в профессиональном боксе до 17 боев

Tim Tszyu / facebook.com

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, победил новозеландца Боуина Моргана и защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс Всемирной боксерской организации WBO Global в первой средней весовой категории.

Поединок прошел в пригороде Сиднея. Тим одержал победу нокаутом в первом раунде и после окончания боя обратился к своему знаменитому отцу на русском языке.

"Папа, как тебе? Все нормально? Я хочу драться за пояс", - сказал Цзю-младший.

На счету 26-летнего Цзю теперь 17 побед (13 нокаутом) профессиональной карьере и ни одного поражения. Последние годы он мечтает выйти на мировую арену.

Теперь Тим может побороться за вакантный титул WBO в первом среднем весе против первого номера рейтинга Брайана Кастаньо, если действующий чемпион WBO Патрик Тейшера не проведет в срок обязательную защиту против Кастаньо.