"Спартак" уступил "Зениту" в битве лидеров Премьер-лиги

Футболисты петербургского "Зенита" переиграли московский "Спартак" в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на "Газпром-Арене" завершилась со счетом 3:1 в пользу ее хозяев, которые уходят на зимнюю паузу с гандикапом в 6 очков.

В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8'), Ярослав Ракицкий (73') и Артем Дзюба (90+3'). Еще один гол на 22-й минуте в свои ворота забил защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Азмун и Дзюба продолжают лидировать в гонке бомбардиров РПЛ в текущем сезоне, забив по 11 мячей.

"Зенит" укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 35 баллов. Красно-белые не могут одолеть сине-бело-голубых на их поле с мая 2012 года.

Следующий матч команда Сергея Семака проведет с "Ростовом" в 2021 году, а коллектив Доменико Тедеско примет "Рубин".