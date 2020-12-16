"Спартак" уступил "Зениту" в битве лидеров Премьер-лиги

Футболисты петербургского "Зенита" переиграли московский "Спартак" в центральном матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Встреча на "Газпром-Арене" завершилась со счетом 3:1 в пользу ее хозяев, которые уходят на зимнюю паузу с гандикапом в 6 очков.
В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8'), Ярослав Ракицкий (73') и Артем Дзюба (90+3'). Еще один гол на 22-й минуте в свои ворота забил защитник "Зенита" Деян Ловрен.
Азмун и Дзюба продолжают лидировать в гонке бомбардиров РПЛ в текущем сезоне, забив по 11 мячей.
Все, 3:1! Сделали красиво! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/K7TYuzO0dz— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) December 16, 2020
"Зенит" укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 35 баллов. Красно-белые не могут одолеть сине-бело-голубых на их поле с мая 2012 года.
Следующий матч команда Сергея Семака проведет с "Ростовом" в 2021 году, а коллектив Доменико Тедеско примет "Рубин".