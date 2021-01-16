Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин предложил оригинальный способ решения проблемы с коронавирусом в питерской команде. Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев пропустят начало сбора команды из-за положительных тестов на Covid-19.

"У Семака в "Зените" будет как обычно. На сбор летят молодые футболисты, надеюсь, они себя проявят. Работа на сборах очень важна, "Зенит" будет настроен не упустить все то, что было набрано в первом отрезке чемпионата.

Дзюбы и Лунева нет с командой, но это ничего, у обоих коронавирус. Честно, я бы собрал всю команду до отпуска, чтобы все заболели, как ветрянкой у детей, и после этого уже потом спокойно начинал бы чемпионат", - цитирует Аршавина "Матч ТВ" .