Более двадцати теннисистов не смогут проводить индивидуальные тренировки перед стартом Australian Open из-за контакта с зараженными коронавирусной инфекцией во время перелета на одном из чартерных рейсов в Мельбурн

Javen / DepositPhotos

Более двадцати теннисистов не смогут проводить индивидуальные тренировки перед стартом Australian Open из-за контакта с зараженными коронавирусной инфекцией во время перелета на одном из чартерных рейсов в Мельбурн.

Результаты тестов оказались положительными у одного из членов экипажа и одного пассажира, который не является игроком.

На борту находились 24 теннисиста, которые будут изолированы в своих гостиничных номерах на протяжении 14 дней и не смогут проводить тренировки до тех пор, пока не пройдут медицинский осмотр.

"Мы общаемся со всеми, кто был на этом рейсе, и особенно с игроками, условия пребывания которых теперь изменились, чтобы убедиться, что их потребности удовлетворяются в максимальном объеме и что они полностью оценивают ситуацию", - сказал директор турнира Крэйг Тайли.

Cреди попавших в изоляцию игроков двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко, американка Слоун Стивенс, японец Кэи Нисикори, американец Теннис Сандгрен, уругваец Пабло Куэвас, аргентинцы Гидо Пелья и Хуан Игнасио Лондер, мексиканец Сантьяго Гонсалес и новозеландец российского происхождения Артем Ситак.