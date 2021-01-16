Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 переиграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (10'), Андрей Педан (28') и Артем Лукоянов (52'), у гостей отличился Алексей Береглазов (4')

Официальный сайт хоккейного клуба "Ак Барс"

Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 переиграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (10'), Андрей Педан (28') и Артем Лукоянов (52'), у гостей отличился Алексей Береглазов (4').

"Хороший был матч, мы провели неплохо первый период, создали много моментов, но вратарь соперника здорово играл, - приводит слова главного тренера "Ак Барса" Дмитрия Квартального официальный сайт казанской команды. - Потом игра выровнялась, а в конце ребята в общем-то молодцы, довели матч до победы. Не дали сыграть их большинству, очень хорошему большинству".

Нападающий "Авангарда" Илья Ковальчук отметился результативной передачей, в активе новобранца клуба семь очков (3 шайбы + 4 передачи) в 7 матчах за омскую команду.

Казанский клуб первым в текущем сезоне КХЛ обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина. "Ак Барс" продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем багаже 72 очка после 46 матчей.