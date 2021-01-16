В Белоруссии футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей

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В Белоруссии футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей, сообщает "Прессбол" . В случае нарушения этого условия команды будут лишены денежной поддержки.

Ограничение затронет такие команды, как БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ", минское "Динамо", "Рух" и солигорский "Шахтер".

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В ноябре 2020 года "Шахтер" во второй раз в истории стал чемпионом страны. На сборах в ОАЭ команда собиралась провести товарищеские матчи с тремя российскими клубами - "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром".

Ранее в СМИ сообщалось, что Белорусская федерация футбола приняла решение ввести потолок зарплат в белорусском футболе. В середине декабря руководство федерации собрало представителей элитных клубов, чтобы обсудить введение зарплатного лимита. Менеджеры, присутствовавшие на мероприятии, не сомневаются, что потолок будет введен уже перед новым сезоном. Предполагается, что по новым правилам футболист не сможет зарабатывать свыше 6 тысячи долларов в месяц.

Отметим также, что футбол вывели из списка приоритетных видов спорта Белоруссии на 2021 год.