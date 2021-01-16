Сборная России, в составе которой выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала четвертой (+42,5; 1+7). Миронова взяла три дополнительных патрона и передала эстафету с отставанием от третьего места в 0,4 секунды, Кайшева точно стреляла, но осталась четвертой

Фото: IBU World Cup / twitter.com

В немецком Оберхофе сборная Германии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. Победительницы показали результат 1 час 14 минут 31,5 секунды, не пробежав по итогам восьми огневых рубежей ни одного штрафного круга и использовав пять дополнительных патронов.

Второй стала команда Белоруссии (+17,4 секунды; 0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов), третьими финишировали спортсменки из Швеции (+35,7; 0+5).

Сборная России, в составе которой выступали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, стала четвертой (+42,5; 1+7). Миронова передала эстафету с отставанием от третьего места в 0,4 секунды, Кайшева, бежавшая на заключительном этапе, точно стреляла, но осталась четвертой.

"Сложилось так, как сложилось. Виню себя, что не получилось догнать, хотя на финише еще остались силы. На дистанции казалось, что волочу ноги, - сказала Ульяна в эфире "Матч ТВ" . - У меня пока стрельба получается, только если иду чуть с запасом. Я не иду так, чтобы было совсем легко, но всё-таки какой-то должен быть запас".

Накануне мужская сборная России также заняла в эстафете четвертое место. Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.