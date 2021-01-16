В Москве баскетболисты ЦСКА уступили со счетом 75:88 "Барселоне" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Michele_Morrone / DepositPhotos

В Москве баскетболисты ЦСКА уступили со счетом 75:88 "Барселоне" в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонского клуба Кори Хиггинс (25 очков), который с 2015 по 2019 год выступал за московскую команду.

"За четыре с половиной минуты до конца первой половины начался отрезок, который мы проиграли со счетом 3:16, при этом мы совершили три потери, каждая из которых оборачивалась успешной атакой "Барселоны", - приводит слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса официальный сайт москвичей. - Если посмотреть на итоговые цифры, мы совершили не так много ошибок, но именно на том отрезке каждая оборачивалась для соперника двойной пользой, вместо нормальной разницы в нашу пользу мы ушли на перерыв при "-1". При этом мы сражались, у нас лучше показатели по подборам, передачам, потерям, коэффициенту полезности".

"Барселона" второй раз побеждает ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате. В первом матче команд испанский клуб дома победил со счетом 76:66.

В турнирной таблице ЦСКА сохранил лидерство с 15 победами в 20 играх. "Барселона" располагается на второй строчке, в активе каталонцев 14 побед в 20 матчах.