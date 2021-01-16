Чемпионат мира по гандболу , стартовавший в четверг в Египте, быстро открыл спортивному миру новую звезду: линейного сборной Демократической Республики Конго Готье Мвумби Тьерри, получившего от болельщиков прозвище "Танк".

Колоритный линейный игрок привлек внимание не только внушительными габаритами, но и своими результативными действиями: в матче с аргентинцами каждый из четырех бросков в исполнении Мвумби заканчивался голом.

На официальном сайте соревнования указаны рост и вес Мвумби: 176 см и 89 кг, однако в трансляции назывались совершенно другие данные (192 см и 110 кг). Похоже, это устаревшая информация: аргентинское издание La nacion утверждает, что сейчас вес Мвумби уже 130 килограммов.

Мвумби 26 лет, он родился во Франции и выступает за любительский клуб "Dreux AC" из четвертого французского дивизиона.

Несмотря на поражение со счетом 22:28, конголезцы, для которых этот матч стал первым на чемпионатах мира, могут занести встречу в актив. Пресса лестно отозвалась об их игре, отметив острые контратаки и зрелые оборонительные действия. Следующий матч сборная ДР Конго проведет в воскресенье против датчан.