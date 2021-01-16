29-летний бразильский защитник "Бордо" Пабло после медобследования подписал долгосрочный контракт с российским футбольным клубом "Локомотив", сообщает официальный сайт столичного клуба.
Бразилец присоединился к "железнодорожникам" на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Защитник будет выступать в московской команде под третьим номером.
"Я рад присоединиться к "Локомотиву", - сказал Пабло. - Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки".
В текущем сезоне за "Бордо" бразилец провел 13 матчей и забил один мяч. До этого Пабло представлял бразильские "Сеару", "Гремио", "Аваи", "Понте-Прету" и "Коринтианс". Также Пабло провел два матча за национальную сборную.
⚡️⚡️⚡️— "Локомотив" (@fclokomotiv) January 16, 2021
Бразильский защитник Пабло успешно прошел медобследование и только что подписал контракт с "Локомотивом"!
Подробности ???????? https://t.co/Z2LdXTc3K6 pic.twitter.com/7Eodp8me1D