29-летний бразильский защитник "Бордо" Пабло после медобследования подписал долгосрочный контракт с российским футбольным клубом "Локомотив"

Фото: FC Lokomotiv Moscow / facebook.com

29-летний бразильский защитник "Бордо" Пабло после медобследования подписал долгосрочный контракт с российским футбольным клубом "Локомотив", сообщает официальный сайт столичного клуба.

Бразилец присоединился к "железнодорожникам" на тренировочном сборе в испанской Марбелье. Защитник будет выступать в московской команде под третьим номером.

"Я рад присоединиться к "Локомотиву", - сказал Пабло. - Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки".

В текущем сезоне за "Бордо" бразилец провел 13 матчей и забил один мяч. До этого Пабло представлял бразильские "Сеару", "Гремио", "Аваи", "Понте-Прету" и "Коринтианс". Также Пабло провел два матча за национальную сборную.