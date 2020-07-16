АГН Москва / Александр Авилов Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова"

АГН Москва / Александр Авилов

Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Команда не сможет выйти на поле, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча "Тамбов" - "Сочи" должна была пройти в четверг в Нижнем Новгороде, где проводят свои домашние матчи тамбовчане, начало матча было запланировано на 20:30 по московскому времени.

В списке заболевших есть и игроки, и представители административного штаба ФК "Сочи".

"Их результаты стали известны 16 июля. Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. "Сочи" не сможет принять участие в матче 29-го тура против "Тамбова", - говорится в сообщении Премьер-лиги.

Между тем, как сообщил порталу Sport24 спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, футболисты "Сочи" накануне прилетели в Нижний Новгород на чартере и теперь собираются в обратную дорогу.

❗ "Сочи" не сыграет против "Тамбова"



Подробнее ➡ https://t.co/CHsAxm8rjU— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 16, 2020

Таким образом, "Сочи" теперь должны засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч. Перед предпоследним туром южане занимают 12-е место в таблице, набрав 33 очка. У "Тамбова" 28 баллов и 14-е место, перед зоной вылета.

Техническая победа в этом матче гарантирует "Тамбову" сохранение места в Премьер-лиге на следующий сезон.

Ранее случаи заражения коронавирусом были выявлены в "Ростове", московском "Динамо", "Оренбурге" и "Уфе".

Напомним, что ростовчане в свое время просили сочинцев о переносе матча из-за вспышки в своей команде, но получили отказ и вынуждены были выставить на игру своих юных кадетов, проигравших Кокорину и компании со счетом 1:10.