Сборная России сохранила за собой 38-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации. В активе российской команды 1470 очков.

Рейтинг по-прежнему не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса.

Дружина Станислава Черчесова располагается на 38-й строчке еще с ноября 2019 года, после взлета сразу на десять позиций. Ближайшие матчи сборная России проведет осенью. Это будут игры в рамках Лиги наций УЕФА, а также товарищеские встречи.

Во главе табели о рангах осталась сборная Бельгии, а вслед за ней идут Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

После ЧМ-2018 изменилась формула подсчета очков в рейтинге ФИФА, которая теперь основывается на методе Эло. Новая система основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Из нее были исключены подсчет среднего числа очков за год, а также коэффициент конфедераций.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса был перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.