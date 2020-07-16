MediaWhalestock / DepositPhotos Московский ЦСКА усилит форвард сборной Аргентины по футболу Адольфо Гайч

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Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с аргентинским "Сан-Лоренсо" о переходе 21-летнего нападающего Адольфо Гайча, утверждает портал Clarin. Ожидается, что окончательно сделка будет оформлена в четверг.

По информации издания, армейцы согласовали трансфер 21-летнего форварда за 8,5 миллиона евро, при этом "Сан-Лоренсо" получит 20% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Большую долю суммы за трансфер аргентинцы получат сразу, оставшуюся часть - через несколько месяцев.

Ранее переговоры между сторонами были приостановлены из-за разногласий между представителями Гайча и руководством ЦСКА, однако футболист заявил, что принял предложение российского клуба и в ближайшее время вольется в его ряды.

Y un día, se hizo: Adolfo Gaich aceptó la nueva oferta y se va de San Lorenzo a Rusia https://t.co/3TIA6oZ3SB— Clarín (@clarincom) July 16, 2020

Аргентинец не скрывает, что рассматривает чемпионат России в качестве трамплина для перехода в более сильную лигу.

В сезоне-2019/20 воспитанник "Сан-Лоренсо" провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей. В сентябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Аргентины.