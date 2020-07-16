Хабаровские спортсмены уговаривают жителей края не ходить на митинги

Хабаровские спортсмены обратились к местным болельщикам с просьбой не участвовать в митингах в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации убийств.

Футболисты СКА напомнили фанатам, что в крае каждый день выявляют около сотни новых больных COVID-19. Из-за этого уже введены ограничения и есть опасения, что команде не разрешат играть со зрителями, а в худшем случае ей придется проводить матчи других регионах.

"К сожалению, происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости и ставят под угрозу нашу встречу. Вирусу все равно, что побудило вас прийти туда, где есть большое скопление людей. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких. Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям", - заявили представители СКА в Instagram.

Ранее с подобным призывом выступили хоккеисты хабаровского "Амура" и легендарный президент клуба Александр Могильный.

"Мы все соскучились по вам. В ближайшем будущем надеюсь увидеть вас на трибунах. На сегодня попросил бы вас не участвовать ни в каких несанкционированных собраниях, шествиях. Надо проявить спокойствие и все будет хорошо", - заявил он.

С 11 июля улицах Хабаровска проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, ставшие самой массовой акцией в регионе за всю его историю. Участники шествий выкрикивают "Я/Мы - Фургал!" и другие лозунги.