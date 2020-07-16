Michael Miller / commons.m.wikimedia.org Аналитики телесети NHL Network представили рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, лидером которого стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский

Michael Miller / commons.m.wikimedia.org

Аналитики телесети NHL Network представили рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, лидером которого стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Эксперты признают его лучшим второй сезон подряд, отмечает пресс-служба лиги.

На счету Андрея 52 матча в текущем сезоне, а процент отраженных бросков составляет 91,7. Тройку лучших дополнили Туукка Раск из "Бостона" и Коннор Хеллибак из "Виннипега".

Соотечественник Василевского Антон Худобин из "Далласа" замкнул десятку лучших, а вот занявший второе место в прошлогоднем рейтинге Сергей Бобровский из "Флориды" не попал в топ-10.

The @TBLightning's Andrei Vasilevskiy takes the top spot and the @DallasStars have 2 reps on our Top 10 Goalies list. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/niMdKEvdqV— NHL Network (@NHLNetwork) July 16, 2020

Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в НХЛ возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух городах - Торонто и Эдмонтоне.