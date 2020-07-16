Photocreo / DepositPhotos Клуб "Порту" досрочно завоевал очередной титул чемпиона Португалии по футболу, за два тура до финиша национального первенства переиграв на своем поле лиссабонский "Спортинг" со счетом 2:0 и став недосягаемым для преследователей

Photocreo / DepositPhotos

Клуб "Порту" досрочно завоевал очередной титул чемпиона Португалии по футболу, за два тура до финиша национального первенства переиграв на своем поле лиссабонский "Спортинг" со счетом 2:0 и став недосягаемым для преследователей.

Голами в составе победителей отметились Данилу Перейра (64) и Мусса Марега (90).

"Порту" набрал 79 очков в 32 матчах и за два тура до конца чемпионата опережает идущую второй лиссабонскую "Бенфику" на восемь баллов. "Спортинг" (59 очков) идет на третьем месте.

"Драконы" завоевали титул чемпиона Португалии в 29-й раз в своей истории. По количеству побед в чемпионате страны команда уступают только "Бенфике", у которой 37 титулов. Третье место по этому показателю занимает "Спортинг" (18).

Текущий португальский чемпионат был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, команды до перерыва провели 24 тура. После рестарта матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Участникам разрешено проводить по пять замен.