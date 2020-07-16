Казанский "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Ростовом" в матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс Арене" и завершилась со счетом 0:0, что лишило визитеров всех шансов пробиться в Лигу чемпионов.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на 87-й минуте получил желтую карточку.

За тур до конца чемпионата отставание ростовского клуба от идущего третьим "Краснодара" составило четыре очка, это поставило крест на их надеждах побороться в следующем сезоне в квалификации главного еврокубка.

Нулевая ничья стала третьей для "Ростова" в последних четырех матчах. "Рубин" продлил свою беспроигрышную серию до пяти игр - две победы и три ничьи. Команда Леонида Слуцкого с 35 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

В другом матче дня "Уфа" дома уступила московскому "Динамо" со счетом 0:1, прервав свою беспроигрышную серию из восьми игр. Единственный гол на 79-й минуте с пенальти провел Жоаозиньо.

"Динамо", набрав 38 очков в 28 матчах, поднялось на шестое место, дающее право выступить в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21. "Уфа" (37 очков) идет восьмой.