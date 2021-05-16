В Лондоне на стадионе "Уэмбли" футболисты "Лестера" обыграли лондонский "Челси" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии

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В Лондоне на стадионе "Уэмбли" футболисты "Лестера" обыграли лондонский "Челси" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии. Единственный мяч в середине второго тайма в ворота "аристократов" забил бельгийский полузащитник победителей Юри Тилеманс (63').

На 89-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер после помощи системы VAR отменил гол защитника "Челси" Маркоса Алонсо, зафиксировав положение вне игры.

"Думаю, начало положила победа в чемпионате пять лет назад. Тогда началось что-то особенное, - приводит слова героя матча Тилеманса BBC . - Мы только закрепляем успехи, и, надеюсь, сможем продолжить побеждать. У нас очень важный матч во вторник, и если мы выиграем, мы будем надеяться, что попадем в Лигу чемпионов. Нам просто нужно снова выйти и победить, но сейчас будем праздновать, подумаем о вторнике позже".

"Лестер" впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз уступал. "Челси" второй год подряд играл в финальном матче турнира. Восемь раз клуб из Лондона становился обладателем Кубка Англии, в последний раз - в 2018 году.