Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в американском Анкасвилле.
Помимо Брайанта в Зал славы включены легенды НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман.
Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года, церемония должна была состояться в августе, однако ее перенесли из-за пандемии.
Welcome home #20HoopClass. ???????? pic.twitter.com/p8XCIy7M30— Basketball HOF (@Hoophall) May 16, 2021
Коби погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Никто не выжил.
По горячим следам эксперты не смогли установить причины крушения вертолета. Известно лишь, что пилот попытался набрать высоту и выбраться из плотного слоя облаков, но летательный аппарат резко накренился к земле и разбился спустя 60 секунд после этого маневра.
Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс" на протяжении 20 сезонов, 18 раз участвовал в Матче всех звезд. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка).
#20HoopClass enshrinee, Kobe Bryant. pic.twitter.com/j328vaUZiZ— NBA (@NBA) May 15, 2021