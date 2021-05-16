Коби Брайант

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Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в американском Анкасвилле.

Помимо Брайанта в Зал славы включены легенды НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года , церемония должна была состояться в августе, однако ее перенесли из-за пандемии.

Коби погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Никто не выжил.

По горячим следам эксперты не смогли установить причины крушения вертолета. Известно лишь, что пилот попытался набрать высоту и выбраться из плотного слоя облаков, но летательный аппарат резко накренился к земле и разбился спустя 60 секунд после этого маневра.