Тренерский штаб российской национальной команды назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня

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Тренерский штаб российской национальной команды назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Российская сборная в группе А сыграет с командами Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

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вратари: Александр Самонов (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА);

защитники: Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Никита Нестеров ("Калгари"), Никита Задоров ("Чикаго"), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков и Алексей Марченко (оба - "Локомотив");

нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все - СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Михаил Григоренко ("Коламбус") и Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего (во время турнира можно задействовать 28 игроков).

Продолжат подготовку с командой, но не будут заявлены вратарь Иван Бочаров ("Динамо"), а также нападающие Илья Сафонов ("Ак Барс") и Василий Подколзин (СКА). Поедут в Ригу, однако будут тренироваться по индивидуальной программе защитник Кирилл Кирсанов (СКА) и форвард Кирилл Марченко (СКА).

⚡️По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира.



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Сборная России пять раз становилась чемпионом мира (1993, 2008, 2009, 2012, 2014). Сборная СССР выигрывала мировое первенство 22 раза.