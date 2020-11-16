Sport24ru / youtube.com Боец ММА Адам Яндиев задержан в Москве после драки с Харитоновым

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Боец смешанного стиля Адам Яндиев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу после драки в столичном спорткомплексе "Лужники" с коллегой по кулачному спорту Сергеем Харитоновым.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Яндиева задержали в ночь на воскресенье, около полуночи.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", которая предполагает в том числе реальные сроки заключения. Правоохранительные органы считают, что Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо в "Лужниках" из хулиганских побуждений.

Между тремя мужчинами произошла драка, в результате которой двое из них - Харитонов и Абдо - были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи, а третий участник инцидента (Яндиев) доставлен в отдел внутренних дел.

В результате нападения у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.

По данным агентства, у Абдо и Яндиева возник конфликт из-за денежного долга, после чего между ними произошла драка, в которую вмешался Харитонов.

В минувшую пятницу Харитонов опубликовал видео инцидента на своей странице в Instagram, из которого явствует, что после выхода спортсменов из помещения Яндиев первым наносит ему удары в голову.