Gastello / DepositPhotos Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезную травму - перелом позвоночника

Gastello / DepositPhotos

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в автомобильную аварию, в результате которой получила серьезную травму - перелом позвоночника.

Как сообщает агентство УНИАН, инцидент произошел в селе Токари Сумской области. 19-летняя спортсменка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор.

По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

У Мирошниченко был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка до сих пор не чувствует ног. Семья пострадавшей объявила о сборе средств на ее реабилитацию.

Алина является я многократным призером чемпионатов Украины и всеукраинских соревнований по биатлону в категории "девушки".