Carine06 / wikimedia.org Андрей Рублев проиграл Надалю в первом туре Итогового турнира АТР

Carine06 / wikimedia.org

Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), призовой фонд которого превышает 5,7 млн долларов.

Матч в Лондоне завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 34-летнего испанского спортсмена, занимающего второе место в мировой классификации. Соперники провели на корте 1 час 18 минут. Надаль увеличил отрыв в личных встречах (2-0).

"Я не очень хорошо подавал, потому что нервничал, и это нормально. Во втором сете расслабился и стал подавать гораздо лучше, игра поменялась, но было уже поздно", - заявил Рублев.

Ранее в другом матче группы австриец Доминик Тим победил действующего победителя итогового турнира грека Стефаноса Циципаса. В следующем туре во вторник Андрей встретится с Циципасом.

23-летний Рублев занимает восьмое место рейтинга АТР и впервые играет на Итоговом турнире. Также в Лондоне выступает 24-летний россиянин Даниил Медведев. Свой стартовый матч он проведет в понедельник против Александра Зверева из Германии.

Сразу двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории - в 2000 году это удалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Побеждали на итоговом турнире россияне лишь однажды - в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко.