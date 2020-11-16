International Biathlon Union Международный союз биатлонистов ужесточил правила смены спортивного гражданства

International Biathlon Union

Международный союз биатлонистов (IBU) на недавнем конгрессе организации ужесточил правила смены спортивного гражданства с целью защитить интересы национальных федераций, которые вложили значительные средства в подготовку молодых спортсменов.

В конституции IBU появился пункт, который описывает два условия допуска биатлонистов к международным соревнованиям.

Первый говорит о том, что для выступления за страну спортсмен должен считаться ее гражданином до достижения им 15 лет. Если он сменил гражданство после 15 лет, то должен будет доказать тесные, убедительные и прочные связи с новой страной (например, по причине заключения брака и/или постоянного проживания в ней).

Такие связи должны существовать, по крайней мере, в течение одного года для спортсмена в возрасте 19 лет или моложе, в течение двух лет - для спортсмена в возрасте 20-22 лет и трех лет - для спортсмена в возрасте 23 лет или старше.

Как отмечает ТАСС, ранее IBU уже ужесточал правила перехода в прошлом году. Тогда появился пункт, запрещающий биатлонисту менять сборную больше одного раза за карьеру. При этом ему разрешалось вернуться в прежнюю команду.

Сейчас к этому пункту появилось дополнение: сделать это спортсмен сможет при условии, что с момента последнего выступления за новую сборную прошел, по крайней мере, один год.