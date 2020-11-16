Международный союз биатлонистов ужесточил правила смены спортивного гражданства
 
Международный союз биатлонистов ужесточил правила смены спортивного гражданства
International Biathlon Union

Международный союз биатлонистов (IBU) на недавнем конгрессе организации ужесточил правила смены спортивного гражданства с целью защитить интересы национальных федераций, которые вложили значительные средства в подготовку молодых спортсменов.

В конституции IBU появился пункт, который описывает два условия допуска биатлонистов к международным соревнованиям.

Первый говорит о том, что для выступления за страну спортсмен должен считаться ее гражданином до достижения им 15 лет. Если он сменил гражданство после 15 лет, то должен будет доказать тесные, убедительные и прочные связи с новой страной (например, по причине заключения брака и/или постоянного проживания в ней).

Такие связи должны существовать, по крайней мере, в течение одного года для спортсмена в возрасте 19 лет или моложе, в течение двух лет - для спортсмена в возрасте 20-22 лет и трех лет - для спортсмена в возрасте 23 лет или старше.

Как отмечает ТАСС, ранее IBU уже ужесточал правила перехода в прошлом году. Тогда появился пункт, запрещающий биатлонисту менять сборную больше одного раза за карьеру. При этом ему разрешалось вернуться в прежнюю команду.

Сейчас к этому пункту появилось дополнение: сделать это спортсмен сможет при условии, что с момента последнего выступления за новую сборную прошел, по крайней мере, один год.