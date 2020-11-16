beachboyx10 / DepositPhotos В Лиге наций казахи забили мяч в ворота албанцев прямиком с центра поля

beachboyx10 / DepositPhotos

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен забил дебютный мяч в национальной команде с центра поля в игре 5-го тура Лиги наций УЕФА против Албании.

Это произошло на 24-й минуте игры в Тиране. Сразу после второго пропущенного гола игроки казахской сборной разыграли мяч в центральном круге и Абикен точным ударом отправил снаряд в ворота противника, застав врасплох вратаря сборной Албании Этрита Беришу.

Для 24-летнего хавбека "Кайрата" этот гол стал первым в десятом матче за сборную Казахстана. Он дебютировал за национальную команду в прошлом году.

ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля ☄️



Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020

Благодаря этому эффектному голу казахстанцы сократили отставание в счете, но матч в итоге закончился со счетом 3:1 в пользу сборной Албании.