Пресс-служба Президента России Фигуристка Медведева снялась с московского этапа Гран-при из-за проблем со спиной

Пресс-служба Президента России

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на московском этапе Гран-при, который запланирован на 20-22 ноября. 20-летняя спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы спины.

"Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась", - сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В октябре Евгении диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, травма позволяла обойтись без хирургического вмешательства. Четкие сроки ее восстановления не указывались.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), вместо Медведевой на этапе Гран-при в Москве выступит Елизавета Нугуманова.

От России на домашний этап также заявлены Анастасия Гулякова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

В сезоне-2020/21 Медведева не участвовала ни в одном соревновании из-за травмы. Ранее она пропустила несколько этапов Кубка России по фигурному катанию из-за болей в спине.

Напомним, что в сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером в Торонто, куда переехала тренироваться после Олимпиады-2018.