Андрей Тихонов назначен главным тренером казахстанской "Астаны"

Бывший футболист, капитан и тренер московского "Спартака" Андрей Тихонов возглавил казахстанский футбольный клуб "Астану", сообщается на официальном сайте коллектива из Нур-Султана.

У руля команды специалист, которому 16 октября исполнилось 50 лет, сменил англичанина Пола Эшуорта. Тот исполнял обязанности главного тренера с конца августа после увольнения чеха Михала Билека.

В бытность игроком Тихонов выступал за "Астану" в сезоне-2009/10, был капитаном команды и завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана. Однако он наиболее известен по выступлениям за московский "Спартак", в составе которого восемь раз становился чемпионом России.

Андрей Тихонов представлен в качестве главного тренера



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Последним местом работы Тихонова-тренера были самарские "Крылья Советов", которые он вывел в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) и покинул в 2018 году. Ранее специалист также работал в "Спартаке", щелковской "Спарте", "Краснодаре" и "Енисее".