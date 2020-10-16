Американский боец Брайан Ортега вынужден был распрощаться со своими длинными волосами, чтобы пройти процедуру взвешивания перед субботним поединком с "Корейским зомби" Чон Чхан Соном в Абсолютном бойцовском чемпионате в (UFC).

В пятницу на Бойцовском острове в Абу-Даби Ортега появился на взвешивании абсолютно лысым и уложился в требуемый лимит в полулегком весе (до 66 кг).

Поединок Ортеги и Чон Чхан Сона станет в главном событии шоу UFC Fight Island 6, которое намечено на вечер 17 октября.

Брайан Ортега не дрался после поражения техническим нокаутом от Макса Холлоуэя в декабре 2018 года, которое ознаменовало неудачную попытку завоевать титул чемпиона UFC в полулегком весе. То поражение стало для него первым в смешанных единоборствах, напоминает bjpenn.com.

The famous locks of Brian Ortega are gone! ????‍♂️ pic.twitter.com/VrpkARNSyK— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 16, 2020

Тем временем "Корейским зомби" зомби последний раз дрался в декабре 2019 года, нокаутировав в первом раунде Фрэнки Эдгара, который заменил травмированного Ортегу. До этого кореец одержал еще одну победу над Ренато Мойкано и побывал в глубоком нокауте в последнюю секунду боя с Яиром Родригесом.