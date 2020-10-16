Футболист сборной России Алексей Ионов продолжит карьеру в "Краснодаре"

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов перешел из "Ростова" в "Краснодар". Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, соглашение c 31-летним игроком рассчитано до мая 2023 года.

Ионов выступал за "Ростов" с 2017 года и с тех пор провел за клуб 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

Полузащитник является воспитанником петербургского "Зенита", в составе которого становился чемпионом и обладателем кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме того, Алексей играл за краснодарскую "Кубань", махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и столичный ЦСКА.

В составе сборной России Ионов провел 31 матч, забив четыре мяча.

⚡️⚡️ Алексей Ионов - игрок "Краснодара"!



Футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с "быками" контракт до конца мая 2023 года. https://t.co/sN4bPkjI6K pic.twitter.com/dpipxkTNfx— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020

Отметим, что "Ростов" в летнее трансферное окно также покинули Элдор Шомуродов (перешел в итальянский "Дженоа"), Евгений Чернов ("Краснодар"), Бактияр Зайнутдинов (ЦСКА), Антон Салетрос ("Сарпсборг"), Ивелин Попов ("Сочи"), Видар Кьяртанссон ("Волеренга"), Бьорн Сигурдарсон ("Лиллестрем") и Саид Эззатолахи ("Вайле").

В аренду ушли еще семеро игроков, среди которых Константин Плиев ("Уфа"), Константин Ковалев ("Балтика"), Александр Смирнов ("Оренбург"), Александр Саплинов ("Ротор"), Данила Прошляков ("Торпедо"), Данила Ведерников ("Волгарь") и Дмитрий Чистяков ("Зенит").