Liberal Democratic Party in Japan / wikimedia.org Премьер-министр Японии Есихидэ Суга озвучил твердое намерение осуществить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио

Liberal Democratic Party in Japan / wikimedia.org

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга озвучил твердое намерение осуществить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио. Об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Kyodo.

"Я намерен во что бы то ни стало осуществить проведение Игр", - цитирует ТАСС главу японского правительства, который ровно месяц назад был утвержден парламентом на должность премьер-министра страны.

71-летний политик подчеркнул, хочет провести это крупное международное мероприятие "как доказательство того, что человечество победило вирус".

Суга также пообещал возродить въездной туризм, который пострадал от пандемии, путем принятия мер в течение года. Туризм был ключевой частью стратегии роста Японии, но он сильно пострадал от борьбы с коронавирусом.

Japan PM Suga vows to revive inbound tourism hit by virus#coronavirushttps://t.co/Avc6F28ybi— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) October 16, 2020

При этом 23 сентября стало известно, что Суга провел телефонные переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, обсудив подготовку к открытию и успешному проведению токийской Олимпиады.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.