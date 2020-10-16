ВК «Локомотив-Новосибирск» Действующий чемпион России по волейболу - новосибирский "Локомотив" - отстранен от участия в соревнованиях и тренировках по предписанию Роспотребнадзора. Команда в полном составе помещена на 14-дневный карантин

ВК «Локомотив-Новосибирск»

Действующий чемпион России по волейболу - новосибирский "Локомотив" - отстранен от участия в соревнованиях и тренировках по предписанию Роспотребнадзора. Команда в полном составе помещена на 14-дневный карантин из-за случаев заражения коронавирусом.

В связи с уходом на карантин команда не сможет принять участие в матчах с московским "Динамо" (17 октября) и "Зенитом" из Санкт-Петербурга (21 октября).

Директорат всероссийских соревнований принял решение отменить проведение вышеуказанных матчей, время и место их проведения будет определено позднее, сказано в сообщении Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Локомотив" успел провести четыре матча в новом сезоне чемпионата России, на счету команды две победы и два поражения, она занимает седьмое место в турнирной таблице.

???? Согласно предписанию регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области "Локомотив" отстранен от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком на 14 дней.



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???? "Локо", мы с тобой! pic.twitter.com/t4KFKa9OVG— ВК "Локомотив-Новосибирск" (@lokovolleynsk) October 16, 2020

За последние сутки в Новосибирской области выявлено 129 новых случаев коронавируса, выздоровели 92 человека, скончались шестеро.

Ранее на карантин из-за коронавируса в мужской волейбольной суперлиге ушли нижегородский АСК, оренбургский "Нефтяник" и белгородское "Белогорье". В сентябре вирус был выявлен у волейболистов петербургского "Зенита".