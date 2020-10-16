Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет 1,4 млн долларов.

В четвертьфинале St.Petersburg Open 22-летний хозяин кортов, посеянный под третьим номером, переиграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Андрей, на счету четыре победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), занимает десятое место в мировом рейтинге, Норри - 75-е.

Следующим соперником Рублева станет победитель встречи между швейцарцем Станисласом Вавринкой (5-й номер посева) и канадцем Денисом Шаповаловым (2).

"Я хорошо знаю обоих. У Дениса, по-моему, еще ни разу не выигрывал. У Стэна один раз выиграл, один раз проиграл ему. Разницы на самом деле нет. Будет очень тяжелый матч что с Денисом, что со Стэном. Посмотрим, кто выиграет, и уже дальше буду думать", - цитирует россиянина "Матч ТВ".

Действующий победитель турнира - россиянин Даниил Медведев - накануне сложил чемпионские полномочия, проиграв в матче второго круга несеяному американцу Райли Опелке со счетом 6:2, 5:7, 4:6.