Pixabay.com Санкт-Петербург может лишиться права проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за изменения формата проведения турнира, вызванного сложной эпидемиологической ситуацией

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Санкт-Петербург может лишиться права проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за изменения формата проведения турнира, вызванного сложной эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен сократить список из 12 городов, в которые в 2021 году должны принять матчи первенства континента.

Напомним, что из-за пандемии турнир перенесли на лето 2021 года. Петербургу доверили принять три матча группового этапа и один четвертьфинал. В списке принимающих городов также значатся Лондон, Мюнхен, Бак, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

"В УЕФА признают, что чемпионат в 2021 году не сможет пройти в 12 городах, как было запланировано. В худшем случае турнир пройдет в одной стране на четырех аренах. Его обязательно проведут с учетом миллионов, которые УЕФА получит от телетрансляций. Но число городов хотят уменьшить, чтобы сократить число передвижений в условиях пандемии", - пишет The Sun.

Uefa admit delayed Euros can't go ahead as planned with current format | @CharlieWyett https://t.co/wJz2GN80Qw pic.twitter.com/l5Vt0y25XH— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 16, 2020

Отмечается, что Баку в Азербайджане, который находится в конфликте с Арменией, а также Санкт-Петербург стоят первыми в списке на исключение. В Бильбао плохо идут продажи билетов, поэтому он тоже под угрозой.

Не исключено также, что при проведении турнира в одной стране для команд могут быть организованы так называемые "пузыри".

Добавим, что британские СМИ ранее уже неоднократно "отнимали" или призывали отнять у России крупные международные турниры после проигрыша в борьбе за право принять ЧМ-2018.

Сорокин назвал беспочвенными слухи о лишении Петербурга матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин назвал беспочвенными слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принять матчи первенства континента.

"Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет", - заявил Сорокин ТАСС.