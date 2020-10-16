"Спартак" арендовал у "Челси" нигерийского полузащитника Виктора Мозеса

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе в свои ряды полузащитника Виктора Мозеса из лондонского "Челси". 29-летнего нигерийца взяли в аренду до конца текущего сезона с возможностью выкупа его трансфера.

"Мозес - универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе - как крайний атакующий защитник", - отмечает пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне Мозес также на правах аренды представлял турецкий "Фенербахче" и итальянский "Интер", забив один мяч в 27 играх и дойдя с миланским клубом до финала Лиги Европы.

Права на игрока с 2012 года принадлежат "Челси", в составе которого Виктор провел 128 встреч, забил 18 мячей, и становился победителем Лиги Европы (в 2013 году), выиграл чемпионат Англии (2017) и Кубок английской лиги (2018).

Красно-белые, наш звездный новичок хочет сказать вам пару слов ???? ????#ВитяТыДома ???????? pic.twitter.com/STp4AH9Nvg— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) October 15, 2020

Он также выступал за английские "Кристал Пэлас", "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм". За сборную Нигерии Мозес забил 12 мячей в 38 играх и в 2018 году завершил международную карьеру.