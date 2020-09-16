Исправительный суд Парижа приговорил бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева к трем годам тюремного заключения в рамках процесса по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF).

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"Суд признает виновным Валентина Балахничева в пассивной и активной коррупции и приговаривает его к трем годам тюрьмы", - зачитала решение судья.

"Мне это напоминает инквизицию, когда суд выносит решение без присутствия подсудимого, - сказал Балахничев ТАСС. - При этом говорится о том, что я отказался от сотрудничества, это нонсенс, потому что ко мне не обращалась французская прокуратура. Два года назад в Москве как свидетель я давал показания, отвечал на все их вопросы. Говорить о том, что я отказался от сотрудничества - неправда, нет ни одного документа, в котором я бы официально отказался от него".

"У меня к ним возникает вопрос: как можно вызывать на допрос человека, которого вы уже до этого арестовали? Причем их обвинения являются фейковыми. Если бы были более серьезные, то они бы обратились в международную организациую, которая может меня арестовать, - Интерпол. Я же сделал все, что они просили, мне кажется, это заказной вариант".

Суд также признал виновным в пассивной коррупции бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова и приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Балахничев и Мельников, по мнению обвинительной стороны, вымогали средства у спортсменов с допинговыми проблемами в обмен на "полную защиту". Речь об общей сумме в 3,45 млн евро. В частности, они решили не привлекать к ответственности за употребление допинга бегунью Лилию Шобухову, если она заплатит за их молчание.

В марте 2019 года местные власти выдали ордер на их арест. В январе 2016 года обоих фигурантов пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. По запросу о правовой помощи Суда Большой инстанции Парижа следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам злоупотребления своими полномочиями в отношении должностных лиц, выполнявших в 2009-2013 годах управленческие функции в ВФЛА. Сам Балахничев счел подобное решение политически ангажированным и не признал свою вину.

Балахничев возглавлял Всероссийскую федерации легкой атлетики четверть века (1990-2015) и был вынужден уйти в отставку в связи с громким допинговым скандалом в российской легкой атлетике и началом расследования о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федерация.

Также в среду к четырем годам тюремного заключения был приговорен бывший глава IAAF Ламин Диак, Сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года, с 1999 по 2015 год он возглавлял IAAF. Диаку вменяются коррупция и намеренное сокрытие допинг-проб российских спортсменов.

Среди обвиняемых также сын Диака - Папа Массата Диак, советник экс-главы IAAF Хабиб Сиссе и бывший глава антидопинговой программы IAAF Габриэль Долле.

В ходе слушаний Диак признал, что IAAF скрывала положительные допинг-пробы россиян ради финансового благополучия организации. По его словам, санкции в отношении россиян не были введены вовремя для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, поскольку в то время IAAF вела переговоры о заключении спонсорских контрактов с банком ВТБ и холдингом ВГТРК. Эта отсрочка позволила российским атлетам выступить на Олимпийских играх в Лондоне, нескольким из них - выиграть медали.