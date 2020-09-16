www.ska.ru Нападающий Бурдасов установил рекорд КХЛ, забросив шайбу в шестом матче подряд

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Нападающий СКА из Санкт-Петербурга Антон Бурдасов в гостевом матче регулярногой чемпионата КХЛ забросил шайбу в ворота омского "Авангарда", однако этот гол не спас его команду от поражения.

Встреча состоялась на арене в Балашихе в присутствии 1331 зрителя и завершилась победой омского клуба со счётом 4:3.

После первого периода "Авангард" вел с разницей в три шайбы, но армейцам удалось восстановить равновесие благодаря броскам Игоря Ожиганова (22'), Линдена Вея (34') и Антона Бурдасова (36'). Впрочем, последнее слово осталось за хозяевами льда: победная шайба в активе нападающего омичей Кирилла Семенова (44') - 4:3.

Бурдасов поставил рекорд КХЛ, став первым игроком лиги, отличившимся в шести матчах кряду. В пяти встречах подряд ранее удавалось отличиться Данису Зарипову, Денису Платонову и Филипу Ларсену.

Есть рекорд! Антон Бурдасов становится первым игроком в истории КХЛ, забившим в 6 матчах подряд с начала сезона! pic.twitter.com/ivQczC38Tu— КХЛ (@khl) September 15, 2020

После минувшего матча "Авангард" возглавил таблицу Восточной конференции, набрав 10 очков. СКА (9) располагается на втором месте на Западе, отставая на два очка от ЦСКА (11).