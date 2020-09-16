Steve / wikimedia.org Квят провел тренировку с Макгрегором, которого на днях обвинили в агрессивном сексуальном поведении

Steve / wikimedia.org

Российский пилот команды чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят провел совместную тренировку по боксу с бывшим обладателем пояса UFC в легкой и полулегкой весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

"Было круто встретить Конора Макгрегора. Прекрасный человек и отличный боец", - написал в Instagram 26-летний Квят, который ранее неоднократно публиковал фото и видео со своих боксерских тренировок.

В минувшие выходные Макгрегор был задержан полицией Корсики за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. С 32-летнего Конора жандармерией были сняты показания, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине. Тогда ирландец избежал тюремного заключения, суд его оштрафовал на одну тысячу евро.

Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

Последний поединок Конор провел в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В очередной раз Макгрегор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.