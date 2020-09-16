Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал волгоградскому "Ротору" техническое поражение в матче седьмого тура чемпионата России за неявку на игру и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В воскресенье в Волгограде не состоялась встреча первенства страны между "Ротором" и "Краснодаром". В субботу стало известно, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов "Ротора" выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. В воскресенье были выявлены новые случаи заболевания COVID-19 в команде, поэтому Российская премьер-лига сообщила об отмене матча.

"Поражение "Ротору" со счетом 0:3, "Краснодару" присуждена победа со счетом 3:0. Также "Ротор" оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей", - сказал РИА Новости глава КДК Артур Григорьянц.

С учетом этого результата "Краснодар" набрал 11 очков и теперь в турнирной таблице чемпионата России делит 5-8 место с "Динамо" (11), "Рубином" (11) и "Ростовом" (11), а "Ротор" (2) пока занимает последнюю строчку.