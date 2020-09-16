Варламов сохранил "Айлендерс" шансы на попадание в финальную серию Кубка Стэнли

В Эдмонтоне хоккеисты "Айлендерс" во втором овертайме со счетом 2:1 одолели "Тампу" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и сократили отставание в противостоянии.

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (16') и Джордан Эберле (93'). У проигравших отличился Виктор Хедман (25').

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 22 сейва. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 36 бросков, став лучшим игроком встречи.

"Эмоции переполняли, когда мы забили победный гол, - сказал Семен после матча журналистам. - Я был так счастлив за ребят, за всех нас. У нас появился шанс играть дальше. В НХЛ мне не выпадал шанс играть много матчей в плей-офф. Я просто рад быть здесь сегодня, играть в этом плей-офф. Мы бьемся в финале конференции, это большое дело для нас и для наших болельщиков".

Your #Isles Stars of the Game ⭐️ pic.twitter.com/WEejto0yMG— New York Islanders (@NYIslanders) September 16, 2020

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров провел на площадке 36 минут 19 секунд, нанес пять бросков, сделал два силовых приема, а также упустил прекрасный шанс в дополнительное время принести своему клубу победу в серии: из выгодной ситуации россиянин попал в штангу ворот.

Отметим, что лидер "Тампы" Брэйден Пойнт не смог помочь команде из-за травмы, полученной в предыдущем матче. Пойнт и Кучеров делят первое место в списке бомбардиров текущего плей-офф - в активе обоих хоккеистов по 25 очков. Столько очков имеет форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, однако его команда завершила выступление в плей-офф.

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Тампы". Следующая встреча состоится 18 сентября.