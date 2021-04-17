Льюис Хэмилтон

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На автодроме "Имола" в Италии британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилия-Романьи - второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Лучший круг 36-летний гонщик проехал за 1 минуту 14,411 секунды.

Второй результат показал мексиканец Серхио Перес (+0,035) из "Ред Булл", третий - его партнер по команде нидерландец Макс Ферстаппен (+0,087), выигравший квалификацию первого этапа сезона в Бахрейне.

"Сегодня всё было великолепно. Конечно, не ожидал, что опережу два болида" Ред Булл". Они были быстры, но наша машина также была достаточно быстра на протяжении уик-энда. Выражаю уважение команде за упорный труд", - приводит слова Льюса ВВС .

Отметим, что для семикратного чемпиона мира этот поул стал 99-м в карьере.

Российский пилот "Хаас" Никита Мазепин продемонстрировал худшее, 19-е время. Японец Юки Цунода из "Альфа Таури" вылетел с трассы, и став в квалификации двадцатым. Партнер Мазепина по команде Мик Шумахер занял 18-е место.

QUALIFYING REPORT: Hamilton takes pole around Imola, with Red Bull duo close behind#ImolaGP ???????? #F1https://t.co/oUBzpJX169 — Formula 1 (@F1) April 17, 2021

Гонка состоится в воскресенье, начало в 15:00 по московскому времени.