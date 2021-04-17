В Москве "Локомотив" со счетом 4:1 победил "Ростов" матче 26-го тура чемпионата России по футболу

Фото: FC Lokomotiv Moscow / Facebook

В Москве "Локомотив" со счетом 4:1 победил "Ростов" матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Первый мяч после ошибки голкипера гостей Сергея Песьякова забил Франсуа Камано (4'), также голы в активе Рифата Жемалетдинова (6'), Гжегожа Крыховяка (65', с пенальти) и Эдера (90').

У ростовчан отличился Деннис Хаджикадунич (33). Отметим, что на 53-й минуте поле покинул полузащитник "Ростова" Армин Гигович, получивший вторую желтую карточку.

"Локомотив" под руководством Марко Николича одержали седьмую подряд победу в чемпионате, последний раз команда теряла очки 17 декабря в гостевом матче против "Химок" (2:3).

"Железнодорожники" (49 очков) вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак" (47), который имеет матч в запасе и в воскресенье дома встретится с "Уфой" (25). "Ростов" (37) идет девятым.