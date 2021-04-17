Вадим Немков

Пресс-служба президента России

В американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 257, главным событием которого стал бой россиянина Вадима Немкова и американца Фила Дэвиса. Поединок прошел в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжеловесов и завершился победой Немкова единогласным решением судей - 48:47, 48:47, 48:47.

"Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, я боем доволен, но есть ошибки. Знал, что бой продлится все раундов, его тяжело нокаутировать, я распределял силы на весь бой", - сказал Немков после победы.

Немкова впервые защитил чемпионский титул, который завоевал в бою с Райаном Бейдером в августе 2020 года. К слову, это был уже второй бой Немкова и Дэвиса. Первый поединок состоялся 15 ноября 2018 года в Тель-Авиве и завершился победой Немкова раздельным решением в третьем раунде.

Следующим соперником Немкова станет победитель пары Йоэль Ромеро - Энтони Джонсон, которые подерутся 7 мая. Полуфинал Гран-при полутяжеловесов пройдет в июле.