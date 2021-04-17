Андрей Рублев

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Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 6:2, 4:6, 6:2 обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 2,5 млн долларов.

"Очень рад, что смог выиграть, даже не представляю, как ему тяжело, он должен постоянно выигрывать, особенно на грунте, - сказал Рублев после победы в телеэфире. - Я не представляю, как он справляется с таким давлением. На моей позиции, когда нечего терять, играть проще. Я до сих пор в шоке от его игры, он, безусловно, легенда".

В полуфинале Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл действующего победителя турнира итальянца Фабио Фоньини - 6:4, 6:3. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.

Un-BWEEH-lievable ????@AndreyRublev97 upsets childhood idol Nadal 6-2 4-6 6-2 in a thriller to reach the Monte Carlo last 4!#RolexMCMasters pic.twitter.com/auQdEcV4Gg — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021

Рублев впервые обыграл Надаля за три проведенных матча. Россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).