Анна Щербакова

Yuuliiya / Wikimedia Commons

17-летняя Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в японской Осаке, набрав по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23).

"Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков команде. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие", - сказала Анна журналистам.

Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Российские спортсмены не выиграли в Осаке только в мужском одиночном катании, где в короткой и произвольной программах победил американец Натан Чен.

Таким образом, сборная России победила в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107).

???? Anna Shcherbakova solidifies Team Russia's victory with 12 points from the Ladies Free Skating at the ISU World Team Trophy! Kaori Sakamoto wins 11 points for Team Japan and Elizaveta Tuktamysheva another 10 points for Team Russia!#WTTFigure #FigureSkating pic.twitter.com/jzVVwVaLT7 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) April 17, 2021

Российские фигуристы впервые стали победителями соревнования, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

Соревнование World Team Trophy является коммерческим стартом с призовым фондом в один миллион долларов, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).