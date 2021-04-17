Анна Щербакова
Yuuliiya / Wikimedia Commons
Анна Щербакова
 
 
 
Анна Щербакова
Yuuliiya / Wikimedia Commons

17-летняя Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в японской Осаке, набрав по итогам проката 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье - капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23).

"Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков команде. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие", - сказала Анна журналистам.

Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Российские спортсмены не выиграли в Осаке только в мужском одиночном катании, где в короткой и произвольной программах победил американец Натан Чен.

Таким образом, сборная России победила в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107).

Российские фигуристы впервые стали победителями соревнования, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

Соревнование World Team Trophy является коммерческим стартом с призовым фондом в один миллион долларов, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).