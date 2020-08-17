Doxcumenta / wikipedia.org 61-летний Кике Сетьен был назначен главным тренером "Барселоны" в январе этого года, подписав контракт до 30 июня 2022 года

Doxcumenta / wikipedia.org

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу анонсировал в СМИ увольнение Кике Сетьена с поста главного тренера каталонской команды. Официального объявления пока не последовало.

Кадровая перестановка станет следствием разгромного поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Сине-гранатовые пропустили восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года.

"Сетьен уходит", - цитирует Бартомеу Tiempo de Juego.

61-летний Кике Сетьен был назначен главным тренером "Барселоны" в январе этого года, подписав контракт до 30 июня 2022 года. В испанском первенстве клуб под его руководством занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков. В четвертьфинале кубка страны "Барселона" проиграла "Атлетику".

Среди претендентов на пост главного тренера называют Рональда Кумана, Маурисио Почеттино и экс-футболиста команды Хави.

????ÚLTIMA HORA????



Bartomeu a @victor_nahe:



????️"Setién está fuera".



El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu— Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

Тем временем СМИ также узнали о желании аргентинского лидера "Барселоны" Лионеля Месси, контракт которого рассчитан до лета 2021 года, покинуть команду в ближайшее время. По данным источников, Месси никогда еще не был настроен уйти столь решительно.